مدفيديف يتعهد بضم المزيد من الأراضي الأوكرانية

وفي كلمة مصورة بثها الكرملين السبت، تعهد الرئيس الروسي، من جانبه، إحداث "تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية" في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.

وقال بوتين "من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا".

وكانت روسيا أعلنت في أيلول/سبتمبر 2022 ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئيًا، هي زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك، بعد "استفتاءات" أدانتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشدة، واعتبروا أنها "غير قانونية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 أيلول/سبتمبر "يوم إعادة التوحيد".