بوتين يتهم الغرب وأوكرانيا بالوقوف وراء شغب داغستان
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب وأوكرانيا بإثارة الاضطرابات داخل روسيا بعد أن اقتحم مثيرو شغب في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة مطارا من أجل "القبض" على ركاب يهود جاؤوا على متن رحلة جوية من تل أبيب.
كما اتهم بوتين -خلال اجتماع بكبار المسؤولين الأمنيين والحكوميين- الغرب والنخبة الحاكمة في الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الأزمة في الشرق الأوسط، وقال إن روسيا تخوض قتالا مع القوى الغامضة نفسها في ساحات القتال في أوكرانيا، وفق ما نقله متحدث باسم الكرملين.
وكشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بوتين وكبار مسؤولي الدولة ناقشوا، أمس الإثنين، تعزيز الإجراءات لمواجهة التدخل الخارجي، وذلك في أعقاب أعمال شغب مطار داغستان.
وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن اجتماع، أمس الإثنين، ناقش "تعزيز الإجراءات لمواجهة التدخل الخارجي نفسه، بما في ذلك التلاعب بالمعلومات الذي يمكن أن يثير الوضع في بلادنا، مستغلا موضوع الأحداث نفسها في الشرق الأوسط".
ونفت كييف أي تورط لها في الأحداث التي وقعت في محج قلعة، والتي قال بيسكوف إن موسكو تحللها لتقليل مخاطر تكرارها.