بوتين يتهم الغرب وأوكرانيا بالوقوف وراء شغب داغستان

وكشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بوتين وكبار مسؤولي الدولة ناقشوا، أمس الإثنين، تعزيز الإجراءات لمواجهة التدخل الخارجي، وذلك في أعقاب أعمال شغب مطار داغستان.

وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن اجتماع، أمس الإثنين، ناقش "تعزيز الإجراءات لمواجهة التدخل الخارجي نفسه، بما في ذلك التلاعب بالمعلومات الذي يمكن أن يثير الوضع في بلادنا، مستغلا موضوع الأحداث نفسها في الشرق الأوسط".

ونفت كييف أي تورط لها في الأحداث التي وقعت في محج قلعة، والتي قال بيسكوف إن موسكو تحللها لتقليل مخاطر تكرارها.