تايوان تتجه لإنفاق مليارات الدولارات الإضافية لشراء أسلحة جديدة

قالت حكومة تايوان، اليوم الخميس، إنها ستنفق 94.3 مليار دولار تايواني (2.97 مليار دولار) أخرى العام المقبل لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاتها ضد الصين، وإنها ستحصل على دعم إضافي من نظم التتبع لمقاتلات "إف-16".

وكثفت الصين، التي تَعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، ضغوطها العسكرية والسياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتأكيد هذا الأمر الذي ترفضه تايبيه بشدة.

وأعلنت رئيسة تايوان، تساي إنج وين، بالفعل، يوم الاثنين، أن إجمالي حجم الإنفاق المقترح للدفاع في عام 2024 هو 606.8 مليار دولار تايواني بزيادة 3.5 في المئة عن العام السابق.

وقالت إدارة الإحصاءات الحكومية، بعد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الميزانية، إن نحو نصف الإنفاق الإضافي البالغ 94.3 مليار دولار تايواني سيُستخدم في شراء طائرات مقاتلة، بينما سيذهب الباقي إلى تعزيز الدفاعات البحرية.