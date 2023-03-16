زيادة "السلوك غير المهني".. أمريكا تنتقد تصرفات سلاح الجو الروسي في سوريا

انتقد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال إريك كوريلا، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"السلوك غير المهني" للقوات الجوية الروسية فوق سوريا.

وقال كوريلا، إن الجيش الأمريكي "لاحظ زيادة كبيرة في السلوك غير المهني للقوات الجوية الروسية في سوريا منذ الأول من مارس آذار"، مستشهدا بما قال إنها "طلعات جوية لطائرات حربية روسية مسلحة فوق القواعد الأمريكية هناك".

وأضاف كوريلا، في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "لاحظنا زيادة كبيرة منذ الأول من مارس تقريبا في سوريا".

وتأتي تصريحات كوريلا في أعقاب تأكيدات أمريكية بأن اعتراض روسيا لطائرة مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود، يوم الثلاثاء، كان جزءا من نمط سلوكي أكثر عدوانية من جانب الجيش الروسي.