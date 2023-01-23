اتهمتها بنشر "رهاب روسيا".. موسكو تطرد سفير إستونيا
قالت روسيا، اليوم الإثنين، إنها تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا العضو في حلف شمال الأطلسي واتهمت تالين بإشاعة "رهاب روسيا".
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنها أبلغت مبعوث إستونيا بأنه يجب أن يغادر البلاد الشهر المقبل، وأن قائما مؤقتا بالأعمال سيمثل مصلحة كل دولة منهما في عاصمة الأخرى بدلا من السفير.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا جاء ردا على تحرك من إستونيا لتقليص حجم السفارة الروسية في العاصمة تالين.
وأضافت: "في السنوات القليلة الماضية، دمرت القيادة الإستونية عن قصد العلاقات مع روسيا بالكامل. إشاعة رهاب روسيا وزرع تالين العدائية تجاه بلدنا وصل إلى مستوى سياسة الدولة".
وكانت إستونيا وجارتاها في منطقة البلطيق لاتفيا وليتوانيا من بين مجموعة من أعضاء حلف شمال الأطلسي تطالب بقوة بتقديم ألمانيا دباباتها القتالية من طراز ليوبارد لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وانضمت إستونيا إلى حلفاء آخرين لأوكرانيا الأسبوع الماضي، في إرسال المزيد من أسلحتها.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تعليقا على تدهور العلاقات "لقد حصل النظام الإستوني على ما يستحقه".