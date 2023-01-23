اتهمتها بنشر "رهاب روسيا".. موسكو تطرد سفير إستونيا

قالت روسيا، اليوم الإثنين، إنها تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا العضو في حلف شمال الأطلسي واتهمت تالين بإشاعة "رهاب روسيا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنها أبلغت مبعوث إستونيا بأنه يجب أن يغادر البلاد الشهر المقبل، وأن قائما مؤقتا بالأعمال سيمثل مصلحة كل دولة منهما في عاصمة الأخرى بدلا من السفير.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا جاء ردا على تحرك من إستونيا لتقليص حجم السفارة الروسية في العاصمة تالين.

وأضافت: "في السنوات القليلة الماضية، دمرت القيادة الإستونية عن قصد العلاقات مع روسيا بالكامل. إشاعة رهاب روسيا وزرع تالين العدائية تجاه بلدنا وصل إلى مستوى سياسة الدولة".