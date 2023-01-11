بايدن يؤكد ضرورة "شد الأواصر" مع المكسيك وكندا خلال قمة أمريكا الشمالية

وأكد الرئيس الأمريكي الديمقراطي، أن الهدف من القمة هو إبقاء منطقة أمريكا الشمالية "المنطقة الاقتصادية الأكثر تنافسية وازدهارًا ومقاومة في العالم".

وأعلن الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور إطلاق "لجنة مشتركة" لاستبدال الواردات في أمريكا الشمالية بغية "تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية".

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جايك ساليفان قبل القمة، إن "التكامل الإقليمي يخفض ارتهاننا إلى أطراف أخرى في العالم لا نتشارك معها بالضرورة القيم التي نتشاركها مع شركائنا في أمريكا الشمالية".

ويريد الرئيس الأمريكي جعل أمريكا الشمالية "محركًا لإنتاج الطاقة النظيفة".

واعتمد بايدن لهجة توافقية أمام الصحفيين، ولم يتطرق إلى مآخذ واشنطن على مكسيكو التي تريد تعزيز مساهمة الدولة في إنتاج الطاقة على حساب استثمارات خاصة أمريكية بحسب واشنطن.

ترودو المدافع عن التجارة الحرة

وبحضور نظيره المكسيكي، ذكر بايدن التدفق القياسي للمهاجرين الذين يَعبرون المكسيك باتجاه الولايات المتحدة وهو موضع توتر بين البلدين.

وشكر الرئيس لوبيز أوبرادور على "استقباله" في المكسيك مهاجرين تم صدهم من الولايات المتحدة.

ومن المواضيع الرئيسة بين الولايات المتحدة والمكسيك مادة "الفنتانيل" الأفيونية الصناعية القوية، المسؤولة عن آلاف الجرعات الزائدة القاتلة في الولايات المتحدة والتي وعد بايدن بتعزيز مكافحتها.

ودافع رئيس الوزراء الكندي الليبرالي جاستن ترودو، عن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث والمطبقة منذ العام 1994، وقد جددت في 2021.