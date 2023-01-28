جنرال أمريكي يحذر من مخاطر نشوب حرب مع الصين بحلول 2025
حذّر جنرال أمريكي من المخاطر العالية لنشوب حرب مع الصين بحلول 2025 على الأرجح بسبب تايوان، حاضًّا عناصره على الاستعداد للقتال اعتبارًا من هذا العام.
وكتب الجنرال مايكل مينيهان المنتمي إلى سلاح الجو، في مذكرة داخلية أكد البنتاغون صحتها الجمعة: "آمل أن أكون مخطئًا. حدسي يخبرني أننا سنقاتل في 2025".
وقال الجنرال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "لديه في الوقت نفسه فريق ودافع وفرصة في 2025"، مؤكدًا أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الزعيم الصيني "سببًا" للتحرك، معتبرا أن السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض المقرر إجراؤه في العام نفسه، سيوفر أيضًا للصين فرصة وجود "أميركا مشتتة".
ويدعو الجنرال في المذكرة قواته إلى التدرب على القتال، خصوصًا من خلال التوجه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محددة ونحو "الرأس".
وأجرت الصين في آب/ أغسطس مناورات عسكريّة كبيرة حول تايوان، في استعراض غير مسبوق للقوة، ردًّا على زيارة للجزيرة أجرتها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك.
وتعتبر الصين أن الجزيرة البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، هي إحدى مناطقها التي فشلت في إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، وهي تنظر باستياء إلى التقارب خلال السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تقدم للجزيرة دعمًا عسكريًّا في مواجهة بكين.