جنرال أمريكي يحذر من مخاطر نشوب حرب مع الصين بحلول 2025

حذّر جنرال أمريكي من المخاطر العالية لنشوب حرب مع الصين بحلول 2025 على الأرجح بسبب تايوان، حاضًّا عناصره على الاستعداد للقتال اعتبارًا من هذا العام.

وكتب الجنرال مايكل مينيهان المنتمي إلى سلاح الجو، في مذكرة داخلية أكد البنتاغون صحتها الجمعة: "آمل أن أكون مخطئًا. حدسي يخبرني أننا سنقاتل في 2025".

وقال الجنرال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "لديه في الوقت نفسه فريق ودافع وفرصة في 2025"، مؤكدًا أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الزعيم الصيني "سببًا" للتحرك، معتبرا أن السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض المقرر إجراؤه في العام نفسه، سيوفر أيضًا للصين فرصة وجود "أميركا مشتتة".