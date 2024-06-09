أمام البيت الأبيض.. متظاهرون لبايدن: خطك الأحمر في غزة "كذبة" (صور)
طالب آلاف المتظاهرين من أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، إدارة الرئيس جو بايدن بـ"الالتزام بخطها الأحمر بشأن غزة"، مرددين شعارات مثل: "خط بايدن الأحمر كذبة"، و"الحرية لفلسطين" و"بايدن كف عن الكذب".
واجتمع آلاف الأشخاص أمام البيت الأبيض في أكبر مظاهرة "داعمة لغزة" مؤخرا، ونقلوا رسالتهم إلى الرأي العام الأمريكي.
وبحسب وكالة "الأناضول" فقد شارك في المظاهرة التي نظمت تحت شعار "الإبادة الجماعية خطنا الأحمر"، فلسطينيون وعرب أمريكيون، بالإضافة إلى مجموعات أمريكية أخرى، ويهود مناهضين لحكومتهم، ومجموعات من خلفيات عرقية ودينية.
وردد الحشد شعارات مثل "لا للإبادة الجماعية في غزة" و"أوقفوا الاحتلال" و"الحرية لفلسطين" و"بايدن كف عن الكذب"، حاملين لافتات تطالب بوقف إطلاق النار.
وبحسب ما نقلت "فرانس برس"، حمل المتظاهرين، وأغلبهم يرتدون ملابس حمراء، الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "خط بايدن الأحمر كذبة" و"قصف الأطفال ليس دفاعا عن النفس".
وعزز البيت الأبيض الإجراءات الأمنية بإقامة سياج إضافي قبل التظاهرة التي شارك فيها متظاهرون من مناطق بعيدة مثل ماين وفلوريدا.
وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي ستضعه في مواجهة منافسه وسلفه الجمهوري دونالد ترامب، يتعرض بايدن لضغوط لتأمين دعم الناخبين المسلمين والشباب الذين يصوتون تقليديا للحزب الديموقراطي.