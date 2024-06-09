أمام البيت الأبيض.. متظاهرون لبايدن: خطك الأحمر في غزة "كذبة" (صور)

طالب آلاف المتظاهرين من أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، إدارة الرئيس جو بايدن بـ"الالتزام بخطها الأحمر بشأن غزة"، مرددين شعارات مثل: "خط بايدن الأحمر كذبة"، و"الحرية لفلسطين" و"بايدن كف عن الكذب".

واجتمع آلاف الأشخاص أمام البيت الأبيض في أكبر مظاهرة "داعمة لغزة" مؤخرا، ونقلوا رسالتهم إلى الرأي العام الأمريكي.