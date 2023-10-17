بعد قصف مستشفى المعمداني.. عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

وأشارت إلى أن الرئيس يعتزم العودة إلى رام الله، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة، والتي خلفت 500 قتيل وجريح على الأقل.

وستبحث القمّة الرباعية التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.