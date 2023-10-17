بعد قصف مستشفى المعمداني.. عباس يلغي اجتماعه مع بايدن
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول فلسطيني قوله: إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألغى اجتماعه المقرر غدًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".
فيما نقلت وكالة "معا" المحلية عن مصادر مطلعة، تأكيداتها أن الرئيس محمود عباس أعلن انسحابه من القمة الرباعية، التي كان من المزمع عقدها غدا الأربعاء في العاصمة الأردنية عمّان مع الرئيس الأمريكي بايدن.
وأشارت إلى أن الرئيس يعتزم العودة إلى رام الله، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة، والتي خلفت 500 قتيل وجريح على الأقل.
وستبحث القمّة الرباعية التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.