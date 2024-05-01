"طهران أنظف من باريس".. تصريح لمسؤول إيراني يثير سخرية واسعة

أثار تصريح لمسؤول إيراني قال فيه إن "العاصمة طهران أكثر نظافة من العاصمة الفرنسية باريس" سخرية بين المواطنين في إيران عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير هيئة النفايات ببلدية طهران، رضا محمدي في تصريحات نقلتها أخيرًا وسائل إعلام إيرانية "وفقًا للأرقام والإحصائيات فإن طهران أكثر نظافة من باريس".

وبعد التصريح انهالت التعليقات الساخرة من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في إيران.

وسخر المواطن الإيراني قاسم محمدي من تصريح المسؤول ببلدية طهران، إذ نشر مقطعًا لمشهد من أحد الأفلام الأمريكية عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، وكتب معلقًا: "هذا رد فعل محافظ باريس عندما يقرأ هذا الخبر".