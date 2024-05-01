"طهران أنظف من باريس".. تصريح لمسؤول إيراني يثير سخرية واسعة
أثار تصريح لمسؤول إيراني قال فيه إن "العاصمة طهران أكثر نظافة من العاصمة الفرنسية باريس" سخرية بين المواطنين في إيران عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال مدير هيئة النفايات ببلدية طهران، رضا محمدي في تصريحات نقلتها أخيرًا وسائل إعلام إيرانية "وفقًا للأرقام والإحصائيات فإن طهران أكثر نظافة من باريس".
وبعد التصريح انهالت التعليقات الساخرة من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في إيران.
وسخر المواطن الإيراني قاسم محمدي من تصريح المسؤول ببلدية طهران، إذ نشر مقطعًا لمشهد من أحد الأفلام الأمريكية عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، وكتب معلقًا: "هذا رد فعل محافظ باريس عندما يقرأ هذا الخبر".
ونشر مواطن إيراني صاحب حساب "informer" صورًا تشير إلى تراكم القمامة في شوارع العاصمة طهران، وكتب ساخرًا "بالطبع بالطبع طهران أكثر نظافة".
من جهته عبر الصحفي الإيراني سيامك رحماني عن سخريته من "كم التصريحات" التي تصدر من قبل المسؤولين في بلاده و"تتنافى" مع أرض الواقع.
وكتب رحماني عبر منصة "إكس" قائلًا: "لقد صرح مدير هيئة النفايات بطهران بأن العاصمة أكثر نظافة من باريس، وبالأمس صرحوا بأن بعض الدول الأوروبية تسعى لشراء السيارات الإيرانية، وقبل ذلك قالوا إن دول العالم ترغب في الحصول على اللقاحات الإيرانية، ووصل الأمر إلى حد زعمهم بأن العالم يعمل على اتباع النموذج الإيراني المتقدم والاستفادة من جينات الشجاعة الإيرانية، في الواقع هذا الكذب قد فاق الحد".
بدورها، تناولت صحف إيرانية التصريح عبر عنوان: "مزاعم عجيبة لمسؤول بالبلدية، وهو أن طهران أكثر نظافة من باريس!".
وتحدثت تقارير إخبارية إيرانية في وقت سابق عن معاناة سكان العاصمة طهران من أزمة القمامة والتلوث؛ إذ تأتي العاصمة الإيرانية طهران في المرتبة السابعة، بين المدن الأكثر تلوثًا في العالم، وفقًا لآخر تقارير وكالة البيئة الأوروبية.