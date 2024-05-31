المرأة الأقوى في أفغانستان.. كيف تحدّت "طالبان" وأسست مدارس للفتيات؟ (فيديو إرم)

باشتانا دوراني، هي أبرز الوجوه النسائية الأفغانية التي تحدّت حركة "طالبان" وقراراتها ولا تزال، منذ أن انتقلت إلى المنفى مع عودة "طالبان" إلى السلطة، في أغسطس العام 2021، لم تتوقف عن مواجهة "الحكّام الجدد" لأفغانستان، وقد استمرت بالعمل إيمانًا منها بأنّ التعليم وحده سيساهم في انتقال وطنها من حال إلى آخر مع نهضة أبنائه وبناته.

قد يبدو التعليم في أفغانستان للكثيرين أمرًا بديهيًا، لكنّه في الواقع محفوفٌ بدرجة عالية من المخاطر في أفغانستان، حيث تعمل دوراني على إنشاء شبكة مدارس سرّية للفتيات الأفغانيات، رغم كلّ الصعوبات التي تواجهها والتهديدات التي تتعرض لها.

شبكة مدارس سرّية

"إرم نيوز" أجرت لقاء خاصًا مع "دوراني"، المديرة التنفيذية لمؤسسة "learnAfg"، وقالت إنّ "طالبان ادّعت أنّ الشعب الأفغاني لا يريد التعليم، لكنّ الطريقة الوحيدة التي نتحدى بها ذلك، هي فتح مدارس حتّى في الأماكن الأفغانية النائية".

وكشفت دوراني أنّها تقوم مع مجموعة من الأشخاص خارج أفغانستان وداخلها، ببناء مدارس للفتيات، قائلةً: "لدينا 5 مدارس في أفغانستان في مناطق مختلفة، فيها 450 طالبة من الإناث اللواتي منعتهن "طالبان" من الحصول على التعليم، وبهذه الطريقة نحن نقاوم طالبان".

وأضافت: "لمدة 20 عامًا كانت "طالبان" تزوّر الحقائق بشأن ثقافتنا وديانتنا وهويتنا وشعبنا، لذلك الآن نحن نتحداهم من خلال فتح المدارس، وضمان أنّ النساء يحصلن على التعليم، حتّى وإنْ لم يُسمح لهن بذلك".