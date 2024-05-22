من قلب باريس.. معارضة مالي تتحرك ضد غويتا

انضم الإمام المالي النافذ والمثير للجدل، محمود ديكو، إلى القوى السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني المعارضة للعملية الانتقالية في البلاد، الذين قرروا تشكيل سلطة تنفيذية "موازية" من المنفى.

وتكتل معارضو العقيد عاصيمي غويتا وشركائه بالسلطة في باماكو، ضمن إطار يسمّى "الانتقال المدني في المنفى".

وكشفت مصادر مالية موثوقة، لـ"إرم نيوز"، أن باريس أصبحت مقرًا لهياكل المعارضة المالية في المنفى، وبهذه الخطوة قد تشهد العلاقات بين مالي وفرنسا مزيدًا من التدهور، الذي بدأ منذ طرد قوات عملية "برخان" من البلاد قبل نحو عامين.

ومن الشخصيات التي تم تعيينها محمد آغ أحمدو، وهو لاجئ في فرنسا ليكون "الأمين العام للحكومة"، وأدامان توري، من الشتات المالي، رئيسًا لـ"مجلس المواطنين المالي" الذي تم تقديمه على أنه "الهيئة التشريعية المشرفة الوحيدة في جمهورية مالي".