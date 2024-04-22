3 نقاط ضعف.. سلاح محامي ترامب لإفشال قضية "شراء الصمت"

تبدأ اليوم الاثنين المرافعات الافتتاحية في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية الشهيرة "شراء الصمت".

ورغم العدد الهائل للأدلة التي جمعها المدعي العام ضد ترامب، فإنها ليست مضمونة ومن المتوقع أن يستغل محاموه ثلاث نقاط ضعف.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت في تقرير نشرته أمس الأحد، إلى أن المدَّعين سيعرضون القضية رسميًّا على 12 من المحلفين الذين تم انتقاؤهم.

وأكدت في الوقت ذاته أن مصداقية الشاهد الرئيس، ومسؤولية الرئيس، والتعقيد القانوني للقضية جوانب رئيسة قد يستغلها محامو ترامب على مدى الأسابيع الستة المقبلة.