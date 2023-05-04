أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلنون خطة لمواجهة النفوذ الصيني

أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء خطة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في العالم، تهدف إلى الحد من الاستثمارات وعمليات نقل التكنولوجيا إلى العملاق الآسيوي وردع أي "عدوان" ضد تايوان.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "الحكومة الصينية لا تضع أي حدود في سعيها إلى السيطرة على القرن الحادي والعشرين، وإذا ما استرحنا نحن الأمريكيون على أمجادنا، وتركنا الحزب الشيوعي الصيني يهزمنا، فستكون لهذا عواقب وخيمة على الدول الديمقراطية في العالم".