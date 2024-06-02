انتخاب هالا توماسدوتير رئيسة جديدة لآيسلندا
ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في آيسلندا (آر.يو.في) أن سيدة الأعمال هالا توماسدوتير فازت، اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية، خلفا للرئيس الحالي جودني يوهانسون.
ووفقا للنتائج، حصلت توماسدوتير (55 عاما) على 34% من أصوات الناخبين، أمس السبت، متفوقة على رئيسة الوزراء السابقة كاترين ياكوبسدوتير، التي استقالت من منصبها في أبريل/ نيسان للترشح للرئاسة، لكنها حصلت على 25% فقط من أصوات الناخبين.
وتعرضت آيسلندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة، للعديد من الانفجارات البركانية جنوبي العاصمة ريكيافيك؛ مما أدى إلى إجلاء آلاف السكان.
وسبق أن ترشحت توماسدوتير للرئاسة قبل ثماني سنوات، لكنها حلت في المركز الثاني بعد يوهانسون، وستصبح سابع من يتولى منصب رئيس البلاد منذ تأسيس الجمهورية في عام 1944.
وبحسب "رويترز"، من المقرر أن تؤدي اليمين في الأول من أغسطس/ آب.
وتوماسدوتير هي الرئيسة السابقة لغرفة التجارة في آيسلندا، وكانت أسست شركة الخدمات المالية أودور كابيتال في 2007.