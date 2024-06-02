انتخاب هالا توماسدوتير رئيسة جديدة لآيسلندا

وتعرضت آيسلندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة، للعديد من الانفجارات البركانية جنوبي العاصمة ريكيافيك؛ مما أدى إلى إجلاء آلاف السكان.

وسبق أن ترشحت توماسدوتير للرئاسة قبل ثماني سنوات، لكنها حلت في المركز الثاني بعد يوهانسون، وستصبح سابع من يتولى منصب رئيس البلاد منذ تأسيس الجمهورية في عام 1944.

وبحسب "رويترز"، من المقرر أن تؤدي اليمين في الأول من أغسطس/ آب.

وتوماسدوتير هي الرئيسة السابقة لغرفة التجارة في آيسلندا، وكانت أسست شركة الخدمات المالية أودور كابيتال في 2007.