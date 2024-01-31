كييف تتجه لتصنيع أسلحتها بنفسها بعد تراجع الدعم الغربي

في ظل استمرار الحرب الطاحنة مع روسيا، والعقبات أمام استمرار الدعم الغربي، يبدو أن أوكرانيا باتت تراهن بالاعتماد على الذات في تصنيع أسلحتها، بحسب تقرير لمجلة "تايم" الأمريكية.

وناقش التقرير كيف تحولت أوكرانيا من الاعتماد على الأسلحة الغربية إلى إنتاج أسلحة خاصة بها، مشيرا إلى أنه في "تحول محوري" هذا الشتاء، شرعت أوكرانيا في مرحلة مميزة في صراعها مع روسيا، تميزت بزيادة ملحوظة في ضربات الطائرات المسيرة في عمق الأراضي الروسية.

وقال التقرير: "تضمن هذا النهج غير التقليدي، الذي لفت انتباه العالم، نشر الطائرات المسيرة من قواعد سرية في أوكرانيا أثناء جوف الليل، لاستهداف المنشآت الروسية الرئيسة. ورأى الخبراء هذه العمليات السرية والخاضعة لحراسة مشددة بمثابة شهادة على تصميم أوكرانيا على اختبار وتحسين أسلحتها في مواقف قتالية حقيقية بدلاً من ميادين الرماية التقليدية".

وبحسب التقرير، يؤكد أولكسندر كاميسيهين، وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني، الذي يشرف على الصناعة العسكرية في البلاد، الحاجة الملحة لاختبار الأسلحة في القتال، قائلاً: "ليس لدينا الوقت لاختبار هذه الأشياء في ميدان الرماية". ويكشف أن الضربات الأخيرة ضد أهداف روسية انطلقت في الغالب من المصانع والورش السرية الأوكرانية؛ ما يمثل جهدًا متعمدًا لتقليل الاعتماد على الأسلحة الغربية.