رئاسة بلدية العاصمة التركية أنقرة في "قبضة" المعارضة

أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر تشكيل معارض في تركيا، منصور يافاس، فوزه برئاسة بلدية العاصمة أنقرة، وذلك في الانتخابات المحلية التي جرت اليوم الأحد.

وقال المسؤول الذي احتفظ برئاسة البلدية أمام حشد من أنصاره: "انتهت الانتخابات، وسنواصل خدمة أنقرة وسكانها الستة ملايين بدون تمييز"، في وقت أظهرت نتائج فرز صناديق الاقتراع الذي لا يزال مستمرا، تحقيقه تقدما مريحا للغاية على منافسه الرئيسي.

من جهته، اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، مساء الأحد أن "الناخبين اختاروا تغيير وجه تركيا" بعد 22 عاما من هيمنة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ.

وأضاف أوزغور أوزيل الذي يتجه حزبه للفوز في أكبر المدن التركية في الانتخابات البلدية وبينها اسطنبول والعاصمة أنقرة، أن الناخبين "أرادوا فتح الباب أمام مناخ سياسي جديد في بلادنا".

إلى ذلك يواصل مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو تقدمه في مدينة إسطنبول المهمة.