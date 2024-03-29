"يساعد إسرائيل على الفظائع".. مسؤولة أمريكية تنتقد بايدن وتستقيل

أكدت أنيل شايلين أن استقالتها من منصبها في وزارة الخارجية الأمريكية جاءت احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وقالت إن إدراة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تساعد إسرائيل على ارتكاب الفظائع".

وفي مقابلة مع قناة "CNN" الأمريكية، أضافت شايلين، وهي مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الوزارة، أنه "مع وضوح ما ستكون عليه سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بتمكين العمليات العسكرية الجارية في غزة، فضلاً عن الاستخدام المتعمد للتجويع كسلاح، حاولت الاحتجاج من خلال برقيات ومراسلات داخلية، والحديث مع المشرفين، لكن دون تأثير".