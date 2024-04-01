من هم رجال بوتين لتنفيذ خطط الكرملين في أفريقيا؟

ألكسندر فومين ويونس بك إيفكوروف

ويساعده في ذلك نائبا الوزير ألكسندر فومين، ويونس بك إيفكوروف.

ويتولى الأخير منصبه منذ 2019، ويركز اهتمامه على أفريقيا منذ 2023 ووفاة يفغيني بريغوجين، ممول مجموعة فاغنر.

وبحسب "جون أفريك" فإنه يتم استقبال إيفكوروف، في بانجي أو باماكو أو واجادوجو أو نيامي، وهو وجه الاستراتيجية العسكرية الروسية في القارة، التي يعد المرتزقة جزءًا منها رسميًا.

إيغور كوستيوكوف

لقد جعل فلاديمير بوتين، وهو من قدامى المحاربين في وكالة الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي) وتدرب في الاتحاد السوفييتي، من محترفي الاستخبارات والتجسس أساس سلطته.

ومن ركائزه الأخيرة: مديرية المخابرات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، أو "جي يو" برئاسة إيغور كوستيوكوف.

تم تعيينه مديرًا مؤقتًا في عام 2018 ثم تم تثبيته في منصبه، هذا الضابط الرفيع المستوى الذي يتمتع بكفاءة مرهوبة وسلطة تقديرية مفترضة هو على رأس شبكة هائلة من الجواسيس المنتشرين في روسيا والخارج، المدربين على جمع المعلومات الاستخبارية أو القضاء على "التهديدات" التي حددها هرميتهم، مثل الضابط السابق المنفي سيرجي سكريبال.

على رأس المخابرات العسكرية، التي يقال إنها تضم ​​أكثر من 10 آلاف عضو، يعد الأدميرال إيغور كوستيوكوف، الذي تدرب في الأكاديمية العسكرية الدبلوماسية في موسكو، أحد الاستراتيجيين السريين المسؤولين عن انتشار مجموعة فاغنر في الخارج. منذ التمرد، ثم وفاة يفجيني بريغوجين عام 2023، سيطرت خدمته على الأخير بالكامل.

سيرغي ناريشكين

يلعب جاسوس آخر، وهو مدني هذه المرة، دورًا رئيسًا في حاشية فلاديمير بوتين: سيرغي ناريشكين. يرأس جهاز المخابرات الخارجية للاتحاد الروسي منذ عام 2016، وهو في الأصل من سانت بطرسبرغ.

وكان يعرف الرئيس الروسي منذ نهاية السبعينيات، داخل الكي جي بي، وبنى مسيرته السياسية داخل حزبه، روسيا الموحدة.