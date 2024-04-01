من هم رجال بوتين لتنفيذ خطط الكرملين في أفريقيا؟
سلط تقرير إخباري، الضوء على الطموحات الدولية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعيد انتخابه في وقت سابق هذا الشهر.
وقال التقرير الذي نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن بوتين كان خلال السنوات الماضية، قادرًا، على إعادة تموضع بلاده في قلب المشهد السياسي في أفريقيا، مشيرة إلى أنه "عراب" الأنظمة القائمة في باماكو أو واجادوجو أو بانجي.
وعدّد التقرير من أسماهم "رجال بوتين" لتنفيذ خطط الكرملين في القارة السمراء، وهم على النحو التالي:
ديمتري ميدفيديف
تولى، ديمتري ميدفيديف، رئاسة روسيا من عام 2008 إلى عام 2012 من أجل السماح لبوتين بالبقاء في السلطة (كرئيس للوزراء) مع احترام الحد الدستوري، وظل ديمتري ميدفيديف أحد المؤمنين بسيد الكرملين.
وينحدر ديمتري ميدفيديف، من سانت بطرسبرغ، مهد سلطة بوتين، وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة.
فهو على رأس الحزب السياسي الذي يتزعمه فلاديمير بوتين، وهو يطبق استراتيجية الكرملين على المستوى الدولي، وخاصة من خلال تعزيز العلاقات مع الأحزاب السياسية الأجنبية، وخاصة الأفريقية.
وعلى وجه الخصوص، كان هو المنظم، في الفترة من 15 إلى 17 فبراير، لـ"منتدى مؤيدي الكفاح ضد الممارسات المعاصرة للاستعمار الجديد".
ودعا ميدفيديف، على وجه الخصوص إلى "تحرير الدول ذات السيادة من إرث الهيمنة الاستعمارية".
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، اشتهر الرئيس السابق بانتظام بخطبه اللاذعة ضد الزعماء الغربيين، وفي المقام الأول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي وُصف مؤخرًا بأنه "جبان في علم الحيوان".
نيكولاي باتروشيف
وإذا بدا أن فلاديمير بوتين يعزل نفسه أكثر فأكثر منذ بداية الحرب في أوكرانيا، في عام 2022، فلا يزال هناك رجل واحد يحظى بآذان الرئيس الروسي، وهو نيكولاي باتروشيف.
نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، كان دائمًا أحد حلفائه ومستشاريه الأكثر ولاءً، لدرجة أن البعض يعدّه خليفة محتملًا لرئيس الدولة.
ولد نيكولاي باتروشيف، في سانت بطرسبرغ، وتدرب في الكيه جي بي السوفييتي ــ مثل بوتين ــ وترأس جهاز الأمن القومي الفيدرالي (المخابرات الداخلية الروسية) في الفترة من 1999 إلى 2008.
كما عمل إلى جانب فلاديمير بوتين في الكرملين، في إدارة الرئيس، بوريس يلتسين في أواخر التسعينيات.
يعد من صقور الكرملين، الداعم للسياسة بما في ذلك السياسة العسكرية العدوانية على المستوى الدولي، وقد استخدم بالفعل مواهبه وشبكات التجسس السابقة في الاستخدام الجيد بالقضايا الأفريقية، ولا سيما الذهاب في السنوات الأخيرة إلى المغرب أو ليبيا.
وهو أحد أشد المدافعين عن "حرب الدفاع" الروسية ضد الغرب، وفق المجلة.
سيرغي لافروف
إذا كانت سلطة بوتين منذ بداية الحرب في أوكرانيا متركزة بشكل أكبر حول المؤسسة العسكرية والجواسيس، فإن وزير الخارجية سيرغي لافروف لا يزال يشكل محورًا للاستراتيجية الروسية، وخاصة في أفريقيا.
وزار الدبلوماسي بشكل خاص جنوب أفريقيا ومالي في عام 2023.
ولد لافروف، في موسكو عام 1950، وتلقى تدريبه في معهد الدولة للعلاقات الدولية المرموق، ويتولى منصب رئيس الدبلوماسية الروسية منذ عام 2004. وقد أسهم بشكل كبير في إعادة بلاده إلى الساحة السياسية العالمية.
وفي هذا العام، سيكون مرة أخرى أحد زعماء القمة الأفريقية الروسية، التي من المقرر أن تعقد في غينيا الاستوائية في يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبلين.
وكان من المقرر أن يتوجه إلى مالابو في شهر مارس/آذار، لكن زيارته تأجلت. ويساعده في ذلك نائب وزير الخارجية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف.
سيرغي شويغو
بعد تعرضه للانتقاد والهجوم والتهديد، تمكن وزير الدفاع سيرغي شويغو في الوقت الحالي من الاحتفاظ بمنصبه والثقة الجزئية التي يتمتع بها فلاديمير بوتين، على الرغم من بطء الهجوم الروسي في أوكرانيا.
وبالتالي فإن هذا العضو المؤسس لحزب "روسيا الموحدة" لا يزال يحرك خيوط الدبلوماسية العسكرية لبلاده، وخاصة في أفريقيا، وفي منطقة الساحل وليبيا، تحديدًا.
ومن خلال فعاليات مثل مؤتمر الأمن الدولي أو منتدى الجيش 2023، تنسج وزارته شبكتها حتى في القارة، من خلال زيادة عدد الاجتماعات مع القادة وكبار الضباط، بهدف واحد: تعزيز الاتفاقيات العسكرية بين الدول الأفريقية وموسكو، ولا سيما زيادة إمدادات المعدات للجيوش الصديقة.
ألكسندر فومين ويونس بك إيفكوروف
ويساعده في ذلك نائبا الوزير ألكسندر فومين، ويونس بك إيفكوروف.
ويتولى الأخير منصبه منذ 2019، ويركز اهتمامه على أفريقيا منذ 2023 ووفاة يفغيني بريغوجين، ممول مجموعة فاغنر.
وبحسب "جون أفريك" فإنه يتم استقبال إيفكوروف، في بانجي أو باماكو أو واجادوجو أو نيامي، وهو وجه الاستراتيجية العسكرية الروسية في القارة، التي يعد المرتزقة جزءًا منها رسميًا.
إيغور كوستيوكوف
لقد جعل فلاديمير بوتين، وهو من قدامى المحاربين في وكالة الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي) وتدرب في الاتحاد السوفييتي، من محترفي الاستخبارات والتجسس أساس سلطته.
ومن ركائزه الأخيرة: مديرية المخابرات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، أو "جي يو" برئاسة إيغور كوستيوكوف.
تم تعيينه مديرًا مؤقتًا في عام 2018 ثم تم تثبيته في منصبه، هذا الضابط الرفيع المستوى الذي يتمتع بكفاءة مرهوبة وسلطة تقديرية مفترضة هو على رأس شبكة هائلة من الجواسيس المنتشرين في روسيا والخارج، المدربين على جمع المعلومات الاستخبارية أو القضاء على "التهديدات" التي حددها هرميتهم، مثل الضابط السابق المنفي سيرجي سكريبال.
على رأس المخابرات العسكرية، التي يقال إنها تضم أكثر من 10 آلاف عضو، يعد الأدميرال إيغور كوستيوكوف، الذي تدرب في الأكاديمية العسكرية الدبلوماسية في موسكو، أحد الاستراتيجيين السريين المسؤولين عن انتشار مجموعة فاغنر في الخارج. منذ التمرد، ثم وفاة يفجيني بريغوجين عام 2023، سيطرت خدمته على الأخير بالكامل.
سيرغي ناريشكين
يلعب جاسوس آخر، وهو مدني هذه المرة، دورًا رئيسًا في حاشية فلاديمير بوتين: سيرغي ناريشكين. يرأس جهاز المخابرات الخارجية للاتحاد الروسي منذ عام 2016، وهو في الأصل من سانت بطرسبرغ.
وكان يعرف الرئيس الروسي منذ نهاية السبعينيات، داخل الكي جي بي، وبنى مسيرته السياسية داخل حزبه، روسيا الموحدة.
فلاديمير ألكسييف
منذ اختفاء يفغيني بريغوجين، الذي أمر به فلاديمير بوتين بلا شك والمخابرات العسكرية الروسية، استولى الأخير على مجموعة فاغنر.
وبحسب التقرير فإن أحد الرجال المسؤولين عن هذا الملف هو فلاديمير ألكسييف، الرجل الثاني في المخابرات العسكرية الروسية السابقة والقوات الخاصة السابقة التي عملت جنبًا إلى جنب مع ديمتري أوتكين، القائد العسكري السابق للمجموعة.
كما تفاوض ألكسييف - إلى جانب يونس بك إيفكوروف - مع بريغوجين أثناء تمرد الأخير وصعود رجاله نحو موسكو، في عام 2023.
علاوة على ذلك، فقد كان السبب وراء إنشاء شركة عسكرية خاصة أخرى، هي "ريدوت"، برئاسة كونستانتين. ميرزايانتس.
وزار أليكسييف، بانجي وباماكو وواغادوغو منذ أغسطس الماضي؛ من أجل تجديد الاتفاقيات بين المرتزقة الروس والسلطات المحلية.
وكان برفقته الجنرال السابق في المخابرات العسكرية الروسية أندريه أفريانوف، الذي شوهد خلال اجتماعات مع الوفود الأفريقية كجزء من القمة الروسية الأفريقية في يوليو 2023 في سانت بطرسبرغ.
كما ترأس الوحدة 29155 المسؤولة عن العمل القذر لأجهزة المخابرات الروسية. وهو أحد المشرفين على مجموعة أفريكانسكي، التي تم تمثيل فاغنر فيها.
يوجد تحت تصرف الرجلين مجموعة من المساعدين مثل دميتري سيتي وأنطون إليزاروف وبافيل بريغوزين (ابن يفغيني) ودينيس بافلوف.
فيكتور لوكوفينكو
فيكتور لوكوفينكو، الذي يُطلق عليه أحيانًا فيكتور فاسيليف، وأرتيم سيرجيفيتش كورييف مسؤولان عن العمليات الدعائية لفاغنر الجديدة في أفريقيا، كرؤساء لشبكة المبادرة الأفريقية.
وأخيرا، تكتمل الاستراتيجية الدولية الروسية بشبكة من الشركات الكبرى، الموجودة بشكل خاص في أفريقيا، في قطاعات الأسلحة والهيدروكربونات والطاقة الذرية.
وعلى رأسهم، تحاول مجموعة من الأوليغارشية كسب اليد العليا لروسيا في اللعبة الاقتصادية العالمية، من خلال التوفيق بين العقوبات الدولية والمنافسة الغربية.
ولا شك أن سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة روستيك الصناعية العملاقة (المتخصصة في المعدات العسكرية ولكنها نشطة أيضًا في القطاعات المدنية مثل الصحة والتكنولوجيا الحيوية)، هو بلا شك أحد أكثرالشخصيات نفوذاً والشركة التي يقودها الأكثر رواجًا في أفريقيا، وأحد الأهداف المعلنة للتكتل: العودة بقوة إلى القارة الأفريقية.
وتعتمد شركة "روستيك" بشكل خاص على فرعها المتخصص في الأسلحة "Rosoboronexport"، وتقوم الشركة، بقيادة ألكسندر ميخيف، بتزويد العديد من البلدان في القارة بالسلاح.
وتعتمد القوة الدولية الروسية أيضًا على شركة "روسنفت"، المتخصصة في استخراج النفط ومعالجته وتوزيعه والتي يقودها نائب رئيس الوزراء السابق إيغور سيشين، ولكنها تعتمد أيضًا على شركة غازبروم التي يملكها أليكسي ميلر، وشركة ترانسنفت التي يملكها نيكولاي توكاريف.
وتنشط هذه الشركات بشكل خاص في الجنوب الأفريقي وغرب أفريقيا، وخاصة في موزمبيق ونيجيريا.