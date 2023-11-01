الملك تشارلز يعرب عن أسفه لانتهاكات ارتكبتها بريطانيا الاستعمارية في كينيا

وتقدر لجنة حقوق الإنسان الكينية أن نحو 90 ألف كيني قُتلوا أو أصيبوا بعاهات مستديمة كما اعتقل 160 ألفا خلال ثورة ماو ماو في الفترة من 1952 إلى 1960 بوسط كينيا.

وقال محققون من الأمم المتحدة، إن المستعمرين البريطانيين ارتكبوا أيضا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت مصادرة أراض وقتل وتعذيب وعنف جنسي بحق مئات الآلاف في غرب كينيا على مدى عقود.

وتأتي زيارة تشارلز في وقت تطالب فيه مستعمرات سابقة بريطانيا بالقيام بالمزيد للاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبتها خلال ماضيها الاستعماري. وقامت بعض الدول، وأبرزها بربادوس وجامايكا، بإعادة تقييم علاقاتها معها.

وزار تشارلز وكاميلا صباح اليوم الأربعاء، مقبرة لقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، ومنحوا أوسمة لأربعة من قدامى المحاربين، الذين قاتلوا إلى جانب البريطانيين.