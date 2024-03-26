نيوزيلندا تتهم الصين باختراق البرلمان وتندد بالتجسس الإلكتروني‎

أثارت حكومة نيوزيلندا، الثلاثاء، مخاوفها مع الحكومة الصينية بشأن تورط بكين في اختراق إلكتروني للبرلمان النيوزيلندي في 2021، الذي كشفت عنه أجهزة المخابرات في البلاد.

ويأتي الكشف عن الوصول إلى المعلومات من خلال نشاط إلكتروني خبيث يستهدف الكيانات البرلمانية النيوزيلندية في الوقت الذي تتهم فيه بريطانيا وأمريكا الصين بشن حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق.

ونددت كل من نيوزيلندا وأستراليا بأنشطة التجسس الإلكتروني، بحسب ما أوردته "رويترز".

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز في بيان صدر عنه، إن "التدخل الأجنبي من هذا النوع غير مقبول، وقمنا بحث الصين على الامتناع عن مثل هذا النشاط في المستقبل".

وأضاف أن "المخاوف بشأن النشاط الالكتروني المنسوب إلى جماعات ترعاها الحكومة الصينية، والتي تستهدف المؤسسات الديمقراطية في كل من نيوزيلندا والمملكة المتحدة، جرى نقلها إلى السفير الصيني".