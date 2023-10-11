روائية إسرائيلية: الأمل الأخير الوحدة بين اليهود والعرب

وتستعرض شاليف تشابه العنف الحالي مع تاريخ عائلتها، بما في ذلك هروب جدتها من روسيا ومشاركة والدتها في حرب استقلال إسرائيل، مسلطة الضوء على خطورة الوضع.

وأعربت عن دعم اصدقائها لما يُقال عن التقدم التكنولوجي لإسرائيل، مشيرة إلى أنها لا تزال تواجه واقعًا وحشيًّا مثل هذا، ومشككة في فاعلية هذه التطورات في منع الكوارث.

وتساءلت شاليف، مَن كان يَعتقد أن العدو سيخترق مرة أخرى مناطق داخل إسرائيل؟ ومَن كان يعتقد أن هذا الواقع القاسي سيعود من جديد، بالرغم من كل التقدم وقوة الأسلحة والتكنولوجيا ووسائل الاتصال؟

ولم تفشل هذه التطورات في تجنب الكوارث فحسب، بل إنها تنقلها بطريقة تقشعر لها الأبدان، وتصف ما يحدث في إسرائيل بأنه فيلم رعب تشاهده، مرعوبة، وتعلم أنه ليس خيالًا، لكنها لا تستطيع فعل أي شيء، وفق تعبيرها.

وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية حياة اليهود ومنع تكرار مثل هذه الفظائع، مستعينة بالسياق التاريخي، وتسلط الضوء على تأسيس دولة إسرائيل كملجأ من الاضطهاد.

تقدم الكاتبة تحديثًا للصراع الدائر، حيث يستمر العنف في مناطق جنوب إسرائيل، بما في ذلك الهجمات الصاروخية، معربة عن أسفها للخسائر الهائلة التي لحقت بالمدنيين وتقديرها عدد القتلى بتسعمئة على الأقل، مشيرة إلى أن الإرهاب لا يميز بل يعتمد على الكم.

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية