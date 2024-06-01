إيران.. انقطاع الكهرباء أثناء تقديم حقانيان أوراق ترشحه للانتخابات (فيديو)

واعترض حقانيان على انقطاع الكهرباء ثلاث مرات في مقر الانتخابات قائلا، "أرجو أن لا يكون الأمر متعمدا".

وأوضح حقانيان وهو من أشد الشخصيات المقربة من المرشد علي خامنئي "ترشحت للانتخابات بقرار شخصي"، مضيفاً "أن اجتياز هذه المرحلة التاريخية والنظام العالمي الجديد، مع مراعاة مصالح الدول، يتطلب الاستعانة بالحكمة الجماعية المتمثلة في الحضور الشعبي الواسع النطاق واستغلال الإمكانات المادية والروحية للبلاد".

وأشار إلى "أن مكانة الحكماء ضرورية في البلاد، وهو على دراية تامة بقضايا البلاد".

والجنرال حقانيان هو مسؤول الشؤون الخاصة في مكتب القيادة الإيرانية (مكتب خامنئي)، كما أنه من الشخصيات المتنفذة والمقربة من الحرس الثوري.