في رسالة مبطّنة إلى بايدن.. نتنياهو: "سنقاتل بأظافرنا"

ردَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل غير مباشر، على تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن قررت واشنطن وقف شحنة أسلحة إلى تل أبيب، وقال إن "إسرائيل ستقاتل بأظافرها إذا اضطُرت"، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وكان بايدن قد هاجم إسرائيل خلال مقابلة مع "CNN"، وقال فيها: "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل.. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".

وجاء ردُّ نتنياهو من خلال إعادة نشر خطاب سابق له على منصة "إكس"، ما اعتبرته وسائل إعلام عبرية ردًا غير مباشر على تهديدات الرئيس بايدن.