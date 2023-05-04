زيلينسكي: بوتين يستحق عقوبة من المحكمة الجنائية الدولية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "بوتين يستحق عقوبة من المحكمة الجنائية الدولية على أفعاله الإجرامية"، مؤكداً: "أثق في أن هذا سيحدث عندما ننتصر".

وجاء حديث زيلينسكي، اليوم الخميس، لدى وصوله مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت في مارس/ آذار، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم ترحيل أطفال من أوكرانيا قسريا.

وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض أي اختصاص لها بنظر الأمر، وتنفي ارتكاب أي فظائع خلال ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن الزيارة لم تدم سوى أقل من ساعة، لكنها لم تفصح عن تفاصيل ما تمت مناقشته.

واستقبل رئيس المحكمة الجنائية الدولية زيلينسكي لدى وصوله.

ولوح الرئيس الأوكراني، مرتديا الزي الكاكي الشهير، لأسرة أوكرانية تقف خارج مبنى المحكمة لدى خروجه، وكان أفرادها يهتفون "المجد لأوكرانيا".

وفي أول زيارة رسمية لزيلينسكي إلى هولندا، من المقرر أن يلقي خطابا في وقت لاحق في لاهاي أيضا بعنوان "لا سلام دون عدالة لأوكرانيا".

وزار الرئيس الأوكراني عدة عواصم أجنبية من بينها لندن وباريس وواشنطن منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022.

وسيعقد زيلينسكي، الذي اجتمع مع مشرعين هولنديين في وقت سابق اليوم، اجتماعات أيضا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.