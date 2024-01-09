ما الذي يفسر اغتيال سياسيين من طرف أشخاص "عاديين"؟

وأكدت الصحيفة، أنه بعيدًا عن النزاعات والحروب، هناك بضع هجمات نفذها مدنيون ضد قادة معينين، حيث يختلف دافع كل معتدٍ عن الآخر، وكل دافع يكون شخصيًّا. إلا أن لدى هؤلاء المهاجمين شيئًا مشتركًا، خاصة ألّا يكون لديهم سجل إجرامي، ولا يعانوا من أمراض عقلية، بل تكون معظم الاغتيالات من فعل أفراد لا يعانون من أي أمراض، ولا حتى من أمراض خطيرة.

ما الذي يدفع الأفراد "الطبيعيين" إلى ارتكاب أعمال بهذا الحجم؟

الصحيفة أشارت إلى تفسير عالم النفس سارنوف ميدنيك الذي قال: "يجب أن يكون هناك "دافع" لارتكاب أي جريمة، وفي هذه الحالات قد يكون أيديولوجيًّا أو ينطوي على الكراهية أو الإحباط أو غيرها".

وأضاف عالم النفس، أن البعض يرتكب ذلك بدافع الرغبة في المجد، والبعض الآخر يكون مسلحًا برغبة في الانتقام، وقد يكون أيضًا نتيجة للغضب الذي لا يمكن السيطرة عليه.

وأشار إلى أن دافعًا واحدًا لا يكفي لتفسير الفعل الإجرامي، وأن تعدد الدوافع قد يكون السبب في هذه الهجمات ذات الترصد والتخطيط، حيث لا يوجد دافع كافٍ في حد ذاته لشرح هذا الفعل الإجرامي.