بريطانيا تعتزم فرض عقوبات منسقة على إيران
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن من الواضح أن إسرائيل اتخذت قرارا بالرد على الهجوم الإيراني، وإنه يأمل في أنها ستنفذ ذلك بطريقة تبقي على التصعيد عند الحد الأدنى، مشيراً إلى أن بلاده تريد فرض عقوبات منسقة على إيران وقال "على مجموعة السبع أن تبعث برسالة لا لبس فيها" إلى إيران، بحسب "رويترز".
وقال كاميرون للصحفيين في إسرائيل اليوم الأربعاء: "من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قرارا بالتحرك.. نأمل أن ينفذوا ذلك بطريقة لا تؤدي إلى التصعيد قدر الإمكان".
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل الجاري.
ولا تعلن إسرائيل عادة مسؤوليتها عن هجمات ضد مصالح إيران، كما لم تنف مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القنصلية وأسفر عن مقتل عناصر من الحرس الثوري بينهم ضابط رفيع المستوى.
وردًّا على ذلك، أكدت إسرائيل عزمها الرد على الهجوم الإيراني، في وقت حثت فيه دول غربية على تجنب التصعيد.