بريطانيا تعتزم فرض عقوبات منسقة على إيران

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن من الواضح أن إسرائيل اتخذت قرارا بالرد على الهجوم الإيراني، وإنه يأمل في أنها ستنفذ ذلك بطريقة تبقي على التصعيد عند الحد الأدنى، مشيراً إلى أن بلاده تريد فرض عقوبات منسقة على إيران وقال "على مجموعة السبع أن تبعث برسالة لا لبس فيها" إلى إيران، بحسب "رويترز".

وقال كاميرون للصحفيين في إسرائيل اليوم الأربعاء: "من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قرارا بالتحرك.. نأمل أن ينفذوا ذلك بطريقة لا تؤدي إلى التصعيد قدر الإمكان".