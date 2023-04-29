فاغنر تعلن عن تقدم جديد في باخموت

أعلن رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، تقدم قواته في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

وقال بريغوجين في تسجيل صوتي نشره على قناته في التليغرام إن "قوات فاغنر الهجومية تقدمت اليوم بمقدار 100-150 مترا في مدينة باخموت".

وأضاف زعيم فاغنر أنه "لم يتبق سوى 2.98 كيلومتر مربع من أراضي المدينة".

وكشف بريغوجين أن "عدد عناصره القتلى 94 شخصا"، مؤكدا أن "العدد كان سيكون أقل بخمس مرات لو أن الذخائر كانت كافية".

وتعد معركة باخموت، التي تدور فيها حرب شوارع الآن، الأطول والأكثر عنفا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.