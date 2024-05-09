وسط تحقيقات واسعة.. الشرطة البريطانية تنفذ اعتقالات مرتبطة بالإرهاب

اعتقلت الشرطة البريطانية، الأربعاء، 3 رجال، في شمال إنجلترا للاشتباه في "ارتكابهم أعمال إرهاب والتجهيز لها والتحريض عليها".

وقال روب بوتس مساعد قائد الشرطة: "هذا المساء، نفذنا عدداً من أوامر الاعتقال المزمعة في إطار تحقيق جار لمكافحة الإرهاب".

وبوتس هو المسؤول عن أعمال الشرطة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا.

وأضاف: "احتُجز 3 رجال لاستجوابهم... في الوقت الذي نجري فيه مزيداً من التحقيقات".

ولم يقدم البيان الصادر عن شرطة منطقة مانشستر الكبرى مزيداً من التفاصيل حول الاعتقالات.

لكن البيان قال إن الشرطة لا تعتقد في الوقت الحالي أن هناك أي تهديد أكبر مرتبط بالرجال الثلاثة.