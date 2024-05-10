نائب إيراني: نمتلك قنبلة نووية لكننا لا نعلن ذلك

زعم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، الجمعة، أن بلاده تمتلك قنبلة نووية لكنها لا تريد الإعلان عن ذلك.

وقال أردستاني، في مقابلة مع موقع "رويداد 24" الإخباري المحلي: "أشعر أن إيران حصلت على قنبلة نووية.. وكلام كمال خرازي مستشار المرشد علي خامنئي يوم أمس، يعتبر مقدمة للإعلان عن ذلك".

وفي تحليله لتصريحات خرازي، أجاب: "إيران تمتلك قنبلة نووية، وهجوم إيران على إسرائيل كان بسبب امتلاكها ذلك، وأعتقد أن الصين وروسيا ستدعمان إيران نووية".