العثور على جثة مهاجر تونسي في إيطاليا عليها آثار عنف
كشفت وكالة "نوفا" الإيطالية، الأحد، عن عثور السلطات الإيطالية في منطقة كالتابيلوتا من مدينة أغريغنتو بالساحل الجنوبي لجزيرة صقلية على جثة مهاجر تونسي يبلغ من العمر 28 عاما تحمل آثار عنف بآلة حادة.
وأضافت الوكالة نقلاً عمن مصادر أمنية إيطالية أن "جثة القتيل كانت غير بعيدة عن مخيم يتجمع فيه المهاجرون غير النظاميين ممن ينحدرون من دول شمال أفريقيا وأن غالبيتهم يمتهنون جني الزيتون بصفة موسمية".
وذكرت أن "المصادر رجحت نشوب مشاجرة بين القتيل وقاتله أو قتلته"، مشيرة إلى أنه "تم فتح تحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة".
وتواجه السواحل الإيطالية تدفقاً متصاعدا للمهاجرين غير النظاميين من تونس وليبيا، فيما تسعى روما إلى الحد منها عبر اتفاقيات ثنائية كان أهمها ذلك الذي وقعته في 16 يوليو مع الرئيس قيس سعيد.
وكان رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا صرح - في وقت سابق- أن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها تتزايد، بعد وصول نحو 7 آلاف شخص من شمال أفريقيا على متن قوارب خلال يومين، مضيفا أن الجزيرة تواجه أزمة.
ووصل نحو 126 ألف مهاجر في قوارب إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، أي ما يقارب ضعف العدد المسجل في الفترة نفسها من العام 2022، الذي بلغ 64 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.