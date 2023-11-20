العثور على جثة مهاجر تونسي في إيطاليا عليها آثار عنف

كشفت وكالة "نوفا" الإيطالية، الأحد، عن عثور السلطات الإيطالية في منطقة كالتابيلوتا من مدينة أغريغنتو بالساحل الجنوبي لجزيرة صقلية على جثة مهاجر تونسي يبلغ من العمر 28 عاما تحمل آثار عنف بآلة حادة.

وأضافت الوكالة نقلاً عمن مصادر أمنية إيطالية أن "جثة القتيل كانت غير بعيدة عن مخيم يتجمع فيه المهاجرون غير النظاميين ممن ينحدرون من دول شمال أفريقيا وأن غالبيتهم يمتهنون جني الزيتون بصفة موسمية".

وذكرت أن "المصادر رجحت نشوب مشاجرة بين القتيل وقاتله أو قتلته"، مشيرة إلى أنه "تم فتح تحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة".