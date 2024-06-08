هانتر يجرّ "نساء بايدن" إلى المحاكم (صور)

جرّ نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يُلاحَق في قضايا تتعلق بالإدمان وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، "نساء بايدن" إلى أروقة المحاكم للإدلاء بشهادتهنّ.

وكان مشهد دخول أربع نسوة من عائلة بايدن قاعة المحكمة الواحدة تلو الأخرى لافتًا، إذ جرى الاستماع إلى شهادات الزوجة والزوجة السابقة والابنة وأخت الزوج التي انتهى بها الأمر إلى أن تتخذ صفة "صديقة سابقة".

ويخضع هانتر بايدن للمحاكمة الجنائية، إذ وَجّهت إليه المحكمة تُهمتي حيازة السلاح والإدمان، ولكن المشهد في قاعة المحكمة لم يكن مريحًا بالنسبة إلى "نساء بايدن" وفق ما ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.