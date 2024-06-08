هانتر يجرّ "نساء بايدن" إلى المحاكم (صور)
جرّ نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يُلاحَق في قضايا تتعلق بالإدمان وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، "نساء بايدن" إلى أروقة المحاكم للإدلاء بشهادتهنّ.
وكان مشهد دخول أربع نسوة من عائلة بايدن قاعة المحكمة الواحدة تلو الأخرى لافتًا، إذ جرى الاستماع إلى شهادات الزوجة والزوجة السابقة والابنة وأخت الزوج التي انتهى بها الأمر إلى أن تتخذ صفة "صديقة سابقة".
ويخضع هانتر بايدن للمحاكمة الجنائية، إذ وَجّهت إليه المحكمة تُهمتي حيازة السلاح والإدمان، ولكن المشهد في قاعة المحكمة لم يكن مريحًا بالنسبة إلى "نساء بايدن" وفق ما ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحياة العامة في أسرة الرئيس بايدن كانت تدور في كثير من الأحيان حول الرجال، قبل أن تتفجر قضية هانتر وتصيب شظاياها "نساء عائلة الرئيس" لا سيما في علاقة بالإدمان والتصرفات "المضطربة" لنجل الرئيس.
وحاولت النساء اللاتي تم استدعاؤهن للإدلاء بشهادتهن، في مراحل مختلفة، دعم وحماية الشخص الذي يمثل بالنسبة إليهن "الزوج والأب والابن المضطرب"، وبدا عليهنّ الارتباك داخل قاعة المحكمة وفق الصحيفة.
ويتعلق الأمر بالابنة الكبرى لهانتر بايدن، ناعومي بايدن نيل، التي أدلت بشهادتها أمس الجمعة، وقالت السيدة التي بدت متوترة، وهي ترتدي ملابس سوداء وشعرها مرفوع إلى الخلف، للمحكمة متحدثة عن والدها "لقد بدا رائعًا، لقد بدا متفائلًا."
وكانت السيدة ذات الـ 30 عامًا تصف والدها عام 2018 قبل أن تسيطر حياة الإدمان عليه، وفي ذلك الشهر، اشترى هانتر بايدن مسدسًا وملأ استمارة فيدرالية تثبت أنه لم يكن يتعاطى المخدرات، وهو القرار الذي يقع في قلب قضية الادعاء ضده.
واستحضرت ناعومي بايدن سيل الرسائل التي كانت قد وجهتها إلى والدها وهي تتوسل إليه للتراجع عن هذا النمط من الحياة، بينما كان هانتر منشغلًا بالاتصال بتجار المخدرات ويتجاهل رسائلها.
ومن جانبها عادت كاثلين بوهلي، طليقة هانتر بايدن، إلى الأضواء، مع بدء محاكمته في قضية حيازة غير قانونية للسلاح، لتفتح بابًا على التفاصيل الدرامية التي شهدتها أسرة الرئيس.
وكان ممثلو الادعاء في المحاكمة الجنائية لهانتر بايدن أكدوا لهيئة المحلفين يوم الثلاثاء الماضي أن الأدلة الدامغة تظهر أن بايدن الابن كذب لإخفاء إدمانه للمخدرات حتى يتمكن من شراء سلاح بشكل غير قانوني، بينما قال الدفاع إنه لم تكن لديه نية للخداع.