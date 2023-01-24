رئيس صربيا: تلقينا إنذارا نهائيا من دول غربية لتطبيع العلاقات مع كوسوفو

وأضاف أنهم قالوا له "يجب أن تقبل هذه الخطة، وإلا ستواجه إيقاف عملية الاندماج الأوروبي، وسحب الاستثمارات والتدابير الاقتصادية والسياسية الشاملة ووقفها، ما سيلحق ضررا كبيرا بجمهورية صربيا".

وفي حديث خلال مؤتمر صحافي تلفزيوني، أشار فوتشيتش إلى أن البرلمان الصربي سيتعين عليه مناقشة الاقتراح، ملمحا إلى احتمال إجراء استفتاء.

ولم يفصح الرئيس الصربي عما تضمنه الاقتراح، لكنه شدد على أنه دون الاتحاد الأوروبي ستصبح صربيا "معزولة".

وقال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إن الاجتماعات في كوسوفو وصربيا ركزت على "بحث اقتراح تطبيع العلاقات، وشددنا على أن التقدم في هذا الاقتراح سيحقق فوائد كبيرة للجانبين".

وصربيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد، لكن تطبيع العلاقات مع كوسوفو شرط رئيسي للمضي قدما بملفها.