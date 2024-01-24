الغارديان: ترامب يمتلك خبرة انتخابية أكثر من بايدن

رأى تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، أن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، يمتلك خبرة أكثر في إدارة الانتخابات وإلقاء الخطابات من الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال التقرير: "يجب الاعتراف بأن بايدن يتخلف عن ترامب في خبرته في الانتخابات الرئاسية، فتجد أن خطاباته مملة وتميل إلى الضعف في الإقناع؛ ما يشير بشكل واضح إلى علامات العجز، بدلًا من السياسة. ولا يزال بايدن يتهاوى في هفواته التي يسهل اختراقها من قبل الرأي العام".

وسلط التقرير على ظهور دونالد ترامب ليلة أمس الثلاثاء، كمرشح عن الحزب الجمهوري بناء على نتائج الإقتراع الأولي في ولاية نيو هامبشير، ليهزم بذلك منافسته نيكي هايلي.

ويعتبر ترامب أول جمهوري، غير مرشح، يفوز بالانتخابات الأولية بكل من ولايتي آيوا ونيو هامبشير، ومن المتوقع أن يتابع فوزه في ولاية كارولينا الجنوبية الشهر المقبل، ليسير في طريق الفوز برئاسة الولايات المتحدة، حسب الصحيفة.