بعثات إسرائيلية تحذر من انهيار السلك الدبلوماسي في أمريكا الشمالية

وأرسل رؤساء البعثات الإسرائيلية في أمريكا الشمالية، برقية إلى وزير الخارجية إيلي كوهين، الأسبوع الماضي، حذروا فيها من انهيار السلك الدبلوماسي في أمريكا، وسير المهام الإسرائيلية في أمريكا الشمالية.

وقالوا "منذ بداية كانون الثاني 2023، أُبلغنا أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة، وحتى إشعار آخر، لا توجد ميزانية على الإطلاق لأي نشاط. ما اضطررنا لإلغاء الأحداث التي تم التخطيط لها ولا يمكننا تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع، في مجالات متنوعة سياسية، وأكاديمية، واقتصادية، وثقافية، إلخ. وليس لدينا أي ميزانية لإقامة فعاليات وأنشطة لأيام خاصة".

وأضافوا في البرقية " كان من الضروري إطلاع وزير الخارجية إيلي كوهين على الوضع على الأرض، من حيث عدم وجود ميزانية للأنشطة ورحلات العمل، ومنذ بداية هذا العام أدركنا أنه حتى في الظروف الصعبة التي نعمل فيها، حدث ضرر غير معقول، ما يضر بشكل كبير بقدرة البعثة على العمل وتحقيق الأهداف التي تشكل جوهر مهمتنا".

وأشار رؤساء البعثات الدبلوماسية أيضًا، إلى خفض بنسبة 60% في ساعات العمل الإضافي للموظفين المحليين. بما في ذلك النشاط الروتيني للبعثات الدبلوماسية والموظفين الذين يشاركون في الأنشطة التي تتجاوز ساعات العمل في القنصليات، بما في ذلك الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع حسب الحاجة.