منهم 67 متشدداً.. 80 مرشحاً للانتخابات الرئاسية الإيرانية

وصل عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، المُقرر إجراؤها في الـ28 من شهر يونيو/حزيران الجاري، إلى 80 مرشحًا، منهم 67 من التيار الأصولي المتشدد.

وأغلقت وزارة الداخلية الإيرانية، مساء الإثنين، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، وسط هيمنة التيار الأصولي المتشدد على قائمة المرشحين.