منهم 67 متشدداً.. 80 مرشحاً للانتخابات الرئاسية الإيرانية
وصل عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، المُقرر إجراؤها في الـ28 من شهر يونيو/حزيران الجاري، إلى 80 مرشحًا، منهم 67 من التيار الأصولي المتشدد.
وأغلقت وزارة الداخلية الإيرانية، مساء الإثنين، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، وسط هيمنة التيار الأصولي المتشدد على قائمة المرشحين.
وبلغ عدد المرشحين من التيار الأصولي المتشدد 67 مرشحاً، في حين جرى تسجيل 9 مرشحين من التيار الإصلاحي، واثنين من المستقلين هما (قدرت علي حشمتيان النائب السابق) والجنرال وحيد حقانيان مسؤول الشؤون الخاصة في مكتب المرشد علي خامنئي، الذي أعلن أنه مرشح مستقل.
وكان المرشحان الوحيدان للتيار الأصولي المعتدل هما "عبد الناصر همتي" محافظ البنك المركزي السابق في حكومة الرئيس حسن روحاني، والمرشح الآخر هو علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشار علي خامنئي.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي: "انتهت اليوم، مرحلة تسجيل المرشحين للفترة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي".
وأضاف للصحفيين عقب إغلاق التسجيل: "تم اليوم تسجيل 43 شخصا مرشحاً في الانتخابات، وفي هذه الأيام الخمسة، تم تسجيل ما مجموعه 80 مرشحاً".
وكان آخر مرشح للانتخابات الرئاسية قبل انتهاء المهلة هي النائبة السابقة عن محافظة زنجان شمال غرب إيران عن التيار المتشدد "رفعت بيات".
ترشيح شقيقين
وفي سياق متصل، ترشح شقيقان للانتخابات الرئاسية من التيار الأصولي المتشدد وهما "أكبر نيكزاد" الرئيس السابق لمؤسسة الإسكان، وبعد ساعة سجل شقيقه "علي نيكزاد" نائب رئيس البرلمان الحالي.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس صيانة الدستور دراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية وسيعلن خلال مدة أسبوع الأسماء النهائية للمرشحين.