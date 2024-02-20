غينيا.. المجلس العسكري الحاكم يحلّ الحكومة

حلّ رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، الكولونيل مامادي دومبويا، الحكومة المكلفة منذ تموز/يوليو 2022، بحسب مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة عبر فيسبوك.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم المجلس العسكري الجنرال أمارا كامارا أنه تم حل الحكومة، و"سيقوم مديرو الوزارات، والأمناء العامون ونوابهم، بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".

ولم يذكر كامارا سبب حل الحكومة، كما لم يحدد موعداً لإعلان حكومة جديدة.

ويحكم غينيا، منذ أيلول/سبتمبر 2021، مجلس عسكري برئاسة دومبويا؛ إثر إطاحة الرئيس ألفا كوندي.