وفاة مسؤول كبير موال لروسيا بحادث مروري في أوكرانيا

توفي مسؤول كبير موال لروسيا في حادث مروري بمدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، في خضم هجوم مضاد تشنه كييف في تلك المنطقة، وفق ما ذكر قائد محلي.

وقال فلاديمير سالدو رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون التي عيّنتها موسكو: "أعلن ببالغ الحزن عن مقتل كيريل ستريموسوف في منطقة خيرسون في حادث سير".

وفي الأشهر الأخيرة، تم استهداف العديد من المسؤولين الذين عينتهم موسكو في هجمات، بعضها مميت، نسبها الكرملين إلى الاستخبارات الأوكرانية التي تعمل في الصفوف الخلفية.

ومنذ الاستيلاء على منطقة خيرسون في مطلع آذار/مارس، كان كيريل ستريموسوف أحد المتحدثين الرسميين للقوات الروسية الأكثر اندفاعاً، وكان كثيراً ما يتحدث لوسائل الإعلام الموالية للكرملين ومؤيداً كبيراً للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتحدث ستريموسوف في الأيام الأخيرة، بانتظام عن عمليات الإجلاء الجارية في منطقة خيرسون، أمام تقدم القوات الأوكرانية التي تنفذ هجوماً مضاداً منذ أسابيع.

وُلد سترياموسوف عام 1976 في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي يسيطر الجيش الروسي على قسم منها، بحسب وسائل إعلام روسية.