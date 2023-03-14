تركيا تطالب إسرائيل بمنع إقامة نصب تذكاري لمذبحة الأرمن في حيفا

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري مشاورات حول كيفية الرد على الطلب التركي، لأن الرفض أو التجاهل يمكن أن يقوض العلاقات الحساسة بين تركيا وإسرائيل التي بدأت للتو في العودة إلى المسار الصحيح. إلا أن الجهات المختصة في الوزارة أوصت بترك الطلب دون إجابة، كما أوصت بأنه إذا أصر الأتراك على تلقي إجابة، فيجب إخبارهم أن هذا القرار صادر من بلدية حيفا ولا يمكن للدولة التدخل.

ورغم قرار وزارة الخارجية، لكن الحديث يدور الآن عن موضوع حساس جدًّا بالنسبة لتركيا، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من بلدية حيفا الامتناع عن إقامة النصب التذكاري للأرمن، بهدف الحفاظ على العلاقات بين البلدين، وفقًا للصحيفة.

وكان مجلس مدينة حيفا قرر بالإجماع الاعتراف رسميًّا بمقتل الأرمن، وإقامة النصب التذكاري لذكرى القتلى، وفقًا للقرار المقترح من قبل عضو المجلس البلدي نير شوفر، حيث سيتم وضع النصب التذكاري في شارع بن غوريون، لتصبح حيفا ثاني مدينة في إسرائيل تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن بعد مدينة بتاح تكفا.