اليوم..اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا

قالت بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حالياً، إن المجلس سيعقد اجتماعاً علنياً، الخميس، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. ويأتي الاجتماع بناءً على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء، مما أثار إدانة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن البلاد اختبرت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات "هواسونج-18" يوم الأربعاء، قائلةً إن السلاح هو أساس قوتها النووية الضاربة، ومحذرةً الولايات المتحدة وغيرها من الخصوم.

وأدانت الولايات المتحدة وقيادات في سول وطوكيو ودول أخرى عملية الإطلاق التي صدرت تقارير عنها من جيشي كوريا الجنوبية واليابان في ذلك الوقت.

تم إطلاق هواسونج-18 لأول مرة في أبريل/ نيسان. وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية يستخدم وسائل دفع صلبة، وهو ما يمكن أن يسمح بنشر أسرع للصواريخ أثناء الحرب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية "تجربة إطلاق النار هي عملية أساسية تهدف إلى زيادة تطوير القوة النووية الاستراتيجية للجمهورية، وهي في الوقت نفسه، "تحذير عملي قوي" للخصوم.

واتهمت بيونغ يانغ واشنطن بزيادة التوتر من خلال نشر غواصات وقاذفات قنابل في شبه الجزيرة الكورية وإجراء خطط لحرب نووية مع حلفاء لكوريا الجنوبية، وقالت إن الوضع الأمني العسكري "وصل إلى مرحلة الأزمة النووية فيما بعد حقبة الحرب الباردة".

وقالت الوكالة إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أشرف على الاختبار، وقال إن بلاده ستتخذ إجراءات قوية على نحو متزايد لحماية نفسها لحين تخلي الولايات المتحدة وحلفائها عن سياساتهم العدائية.

وقالت الوكالة إن زمن الرحلة البالغ 74 دقيقة لـ"هواسونج-18" كان الأطول على الإطلاق في اختبار صاروخ كوري شمالي، مضيفة أن المرحلتين الثانية والثالثة كان تحليقهما على مسار عال وصل إلى ارتفاع كبير من أجل السلامة.

وقالت كوريا الشمالية إن الصاروخ حلق مسافة 1001 كيلومتر على ارتفاع 6648 كيلومترا، مشيرةً إلى أن "تجربة الإطلاق لم يكن لها تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة".

وقالت اليابان إن الصاروخ سقط في البحر شرق شبه الجزيرة الكورية على بعد حوالي 250 كيلومترا من غرب جزيرة أوكوشيري بشمال اليابان.