الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا

أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل وافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا، الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا.

الحزمة العاشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي، في 24 شباط/فبراير 2022، تشمل "إجراءات مقيّدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب، وتنشر الدعاية أو تسلّم طائرات مسيّرة تستخدمها روسيا في الحرب".

ويأتي الاتفاق بعد أنباء عن وجود خلافات بشأن مجموعة جديدة من عقوبات التكتل ضد روسيا.

والخميس، أنهى التكتل اجتماعًا فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الجديدة.