حصيلة انفجار قرة باغ ترتفع إلى 125 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانفجار الذي وقع أمس الاثنين، في مستودع للوقود بإقليم ناغورني قرة باغ، إلى 125 شخصا، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس أذربيجان اليوم، نقلا عن وزارة الصحة الأرمينية.

ووفق الوكالة، تم نقل جثث القتلى إلى أرمينيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الانفصالية الأرمنية في بيان، عن سقوط 20 قتيلا وأكثر من 280 جريحا، مشيرة إلى أنه "لم يتسن إنقاذ حياة 7 جرحى، وتوفوا بالمستشفى. لا يزال هناك عشرات الجرحى في حالة حرجة. تم نقل 13 جثة لم يتم التعرف عليها إلى مكتب الطب الشرعي".