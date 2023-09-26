حصيلة انفجار قرة باغ ترتفع إلى 125 قتيلا
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانفجار الذي وقع أمس الاثنين، في مستودع للوقود بإقليم ناغورني قرة باغ، إلى 125 شخصا، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس أذربيجان اليوم، نقلا عن وزارة الصحة الأرمينية.
ووفق الوكالة، تم نقل جثث القتلى إلى أرمينيا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الانفصالية الأرمنية في بيان، عن سقوط 20 قتيلا وأكثر من 280 جريحا، مشيرة إلى أنه "لم يتسن إنقاذ حياة 7 جرحى، وتوفوا بالمستشفى. لا يزال هناك عشرات الجرحى في حالة حرجة. تم نقل 13 جثة لم يتم التعرف عليها إلى مكتب الطب الشرعي".
وأضاف البيان: "أدخل 290 شخصا المستشفى والعشرات منهم لا يزالون في وضع حرج".
وقالت وزارة الصحة الأرمينية، إنها أرسلت فريقا من الأطباء إلى مدينة ستيباناكيرت "عاصمة" ناغورني قرة باغ، في حين أفادت الرئاسة الأذربيجانية أن باكو أرسلت أدوية لمساعدة الجرحى.