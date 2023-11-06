أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كازاخستان في الـ9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان الرئاسة الكازاخستانية، “في الـ9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى أستانا بدعوة من رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف".

وأشار البيان إلى أن بوتين وتوكاييف سيعقدان اجتماعًا لمناقشة "القضايا الراهنة في إطار الشراكة الإستراتيجية الكازاخستانية الروسية".