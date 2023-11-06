بوتين يعتزم زيارة كازاخستان
أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كازاخستان في الـ9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان الرئاسة الكازاخستانية، “في الـ9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى أستانا بدعوة من رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف".
وأشار البيان إلى أن بوتين وتوكاييف سيعقدان اجتماعًا لمناقشة "القضايا الراهنة في إطار الشراكة الإستراتيجية الكازاخستانية الروسية".
وفي الـ 25 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن حجم التبادل التجاري مع كازاخستان في عام 2022 بلغ قيمًا قياسية – ما يقرب من 2 تريليون روبل (ما يعادل 10.41 مليار دولار) وأنه يستمر هذا العام في إظهار ديناميكيات إيجابية، وخلال الأشهر الـ7 الأولى نما بأكثر من 10 في المئة وتجاوز 1.5 تريليون روبل.
وكان النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي في كازاخستان، تيمور سليمينوف، صرح العام الماضي بأن بلاده لن تكون أداة للتحايل على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على روسيا.
وأصبحت زيارات الرئيس الروسي إلى الخارج محط أنظار بعد صدور مذكرة بحقه من محكمة الجنايات الدولية تدعو لإيقافه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفعليًّا تم إلغاء بعض زيارات بوتين إلى الخارج فيما ناب عنه بعض المسؤولين الروس في زيارات أخرى.