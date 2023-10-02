عودة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان بعد إطلاق نار على الحدود

اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية الإثنين، الجيش الأذربيجاني "بفتح النار" من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء لقوات يريفان في منطقة حدودية، وهو ما نفته باكو على الفور.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إنها "تنفي بشدة" هذه المعلومات.

وبلغ التوتر أعلى مستوياته بين البلدين بعد أن حققت باكو نصرًا خاطفًا في ناغورني قرة باغ وهي منطقة تسكنها أغلبية من الأرمن وكانت وراء حربين بين أرمينيا وأذربيجان.

ويُعترف بمنطقة ناغورنو قرة باغ، دوليًا، أنها جزء من أذربيجان، لكن غالبية سكانها من الأرمن المسيحيين الذين أسسوا جمهورية آرتساخ، قبل 3 عقود، بعد صراع عرقي دموي، مع انهيار الاتحاد السوفيتي.