الخارجية الصينية ترى تحسنا في العلاقات السعودية الإيرانية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، إنه في أعقاب حوار الصين مع السعودية وإيران، اتخذ البلدان خطوات لتحسين العلاقات وقيادة تشكيل "موجة مصالحة" في الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير في بيان أن الصين "تقدر القرار الصحيح الذي اتخذه الجانب الإيراني"، مبينا أن بكين ستواصل دعم بلدان الشرق الأوسط في استكشاف سبل التنمية وفقا لما يتماشى مع ظروفها المحلية.

كما ذكر وانغ أن من غير الممكن التوصل لحل أساسي للقضية النووية الإيرانية إلا بالعودة إلى التطبيق الشامل والفعال للاتفاق النووي.