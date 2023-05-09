بن غفير يكافئ نتنياهو على "السهم الواقي" وينهي مقاطعة الائتلاف الحكومي

أعلن زعيم حزب (القوة اليهودية) إيتمار بن غفير، التراجع عن مقاطعته لنشاط الحكومة والكنيست الإسرائيلي، بعد أن اغتال الجيش الإسرائيلي عددًا من كبار المسؤولين العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي في غارات جوية على قطاع غزة شنها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاق عملية (السهم الواقي) حيث نفذ سلسلة غارات كبيرة ضد أهداف وقيادة حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة مما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

وقال الحزب اليميني المتطرف في بيان صحفي: "نظرًا لقبول موقفنا والانتقال من الاحتواء إلى الهجوم عبر الاغتيالات المستهدفة لكبار أعضاء الجهاد الإسلامي، سنعود للتصويت مع الحكومة، ونأمل أن يستمر الهجوم بمرور الوقت".

وكان زعيم الحزب ووزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، أعلن مقاطعته الأسبوع الماضي، لجلسات الحكومة بعد أن استثني من تقييم الوضع الأمني الذي أجري في أعقاب إطلاق عشرات الصواريخ من غزة بعد وفاة الأسير خضر عدنان.

وأصدر بن غفير تصريحًا قال فيه، إنه "بارك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أخذ زمام المبادرة في غزة".

وأضاف بن غفير: "هذه بداية جيدة، حان الوقت لتغيير السياسة في قطاع غزة"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "جيروزاليم بوست".