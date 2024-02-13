مساع في واشنطن للحد من السطو على متاجر القنب
ذكر موقع "إكسيوس" الأمريكي، أن المشرعين في ولاية واشنطن يبحثون عن طرق للقضاء على عمليات السطو على متاجر بيع القنب، وهي عمليات تتكرر بمعدل ينذر بالخطر، حسبما يقول قادة صناعة القنب، ويشيرون إلى أنهم أهداف متكررة للسرقة لأن القيود المصرفية الفيدرالية تتطلب منهم القيام بأعمالهم نقدًا في الغالب.
وبحسب الموقع، اقترحت الهيئة التشريعية في واشنطن فرض عقوبة السجن لمدة عام إضافي على المدانين بسرقة متجر للقنب في ظل ظروف معينة.
وهو ما يُمكن المدعين العامين أن يطلبوا تعزيز العقوبة لمدة 12 شهرًا إذا أدين شخص ما بسرقة متجر للقنب كجزء من مجموعة، أو إذا استخدم شخص سيارة لاقتحام العمل.
وأبلغ أصحاب العديد من محلات بيع القنب عن اصطدام سيارات بمتاجرهم كجزء من محاولات السطو أو السرقة في الأشهر الأخيرة.
وأضاف الموقع أن الاقتراح تلقى جلسة استماع عامة أمام لجنة القانون والعدالة بمجلس الشيوخ، يوم الإثنين، ومن المقرر مبدئيًا أن يتم التصويت عليه خارج اللجنة اليوم الثلاثاء.
وقال سناتور الولاية جيم ماكيون، راعي مشروع القانون، خلال جلسة استماع اللجنة: "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما للسيطرة على المشكلة".
بينما عارضت جمعية واشنطن للمدافعين، وجمعية واشنطن لمحامي الدفاع الجنائي، مشروع القانون، قائلين إنه يضع معيارًا غير متساوٍ لعمليات السطو المرتكبة في متاجر بيع القنب مقابل الأنواع الأخرى من السرقات.
كما لفت الموقع إلى أن المتحدثين باسم مجلس المشروبات الكحولية والقنب في الولاية قالوا إنهم لا يتتبعون عمليات السطو على متاجر القنب على وجه التحديد.
لكن الإحصاء غير الرسمي للحوادث المبلغ عنها، بلغ أكثر من 100 عملية سطو على متاجر بيع القنب بالتجزئة على مستوى الولاية في عام 2022 وحوالي 60 في عام 2023.