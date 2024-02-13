مساع في واشنطن للحد من السطو على متاجر القنب

ذكر موقع "إكسيوس" الأمريكي، أن المشرعين في ولاية واشنطن يبحثون عن طرق للقضاء على عمليات السطو على متاجر بيع القنب، وهي عمليات تتكرر بمعدل ينذر بالخطر، حسبما يقول قادة صناعة القنب، ويشيرون إلى أنهم أهداف متكررة للسرقة لأن القيود المصرفية الفيدرالية تتطلب منهم القيام بأعمالهم نقدًا في الغالب.

وبحسب الموقع، اقترحت الهيئة التشريعية في واشنطن فرض عقوبة السجن لمدة عام إضافي على المدانين بسرقة متجر للقنب في ظل ظروف معينة.

وهو ما يُمكن المدعين العامين أن يطلبوا تعزيز العقوبة لمدة 12 شهرًا إذا أدين شخص ما بسرقة متجر للقنب كجزء من مجموعة، أو إذا استخدم شخص سيارة لاقتحام العمل.

وأبلغ أصحاب العديد من محلات بيع القنب عن اصطدام سيارات بمتاجرهم كجزء من محاولات السطو أو السرقة في الأشهر الأخيرة.