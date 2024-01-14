33 قتيلا في انزلاق للتربة بكولومبيا‎ (فيديو)

لقي 33 شخصا على الأقل غالبيتهم أطفال حتفهم جراء انزلاق للتربة في شمال غرب كولومبيا، وفق ما أعلنت نائبة رئيس البلاد، السبت.

وكتبت فرانسيا ماركيز عبر منصة إكس: "آسف بشدة لوفاة 33 شخصا في هذه المأساة، غالبيتهم أطفال، حسب التقارير الأولية من المكان".

وكانت السلطات المحلية أفادت، في حصيلة سابقة، بسقوط 23 قتيلا على الأقل في الانزلاق الذي وقع الجمعة.

وقالت مسؤولة في مكتب حاكم تشوكو، إن الطريق الذي يربط مدينتي ميديين وكيبدو في المنطقة أغلِق موقتا لتضرره بسبب حوادث انزلاق للتربة.

وعلى الطريق نفسه قرب مدينة كارمن دي أتراتو، نزل "عدد كبير من الأشخاص" من سياراتهم للاحتماء بمنزل جرفه "للأسف" انزلاق آخر حسب المصدر نفسه الذي تحدث عن "مقتل 18 شخصا".