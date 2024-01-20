الإكوادور تعزز أمن موانئها ومطاراتها في مواجهة العصابات المسلحة

كشف قائد القوات المسلحة الأكوادورية الأدميرال خايمي فيلا، عن زيادة انتشار الجنود في مطارات وموانئ البلاد، خلال حالة الطوارئ، في مواجهة العصابات المسلحة، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب تقرير صادر عن قائد الجيش، "تحافظ القوات المسلحة الأكوادورية على إيقاع العمليات، والقيام بالتدخلات في السجون للحصول على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخاضعة للرقابة".

ولفت إلى "اعتقال ما مجموعه 2369 شخصًا، 158 منهم متهمون بالإرهاب، بينما تم إطلاق سراح 11 ضابط شرطة وإعادة ضبط ما يصل إلى 32 سجينًا، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 19 من الشهر الحالي".