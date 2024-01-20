الإكوادور تعزز أمن موانئها ومطاراتها في مواجهة العصابات المسلحة
كشف قائد القوات المسلحة الأكوادورية الأدميرال خايمي فيلا، عن زيادة انتشار الجنود في مطارات وموانئ البلاد، خلال حالة الطوارئ، في مواجهة العصابات المسلحة، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.
وبحسب تقرير صادر عن قائد الجيش، "تحافظ القوات المسلحة الأكوادورية على إيقاع العمليات، والقيام بالتدخلات في السجون للحصول على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخاضعة للرقابة".
ولفت إلى "اعتقال ما مجموعه 2369 شخصًا، 158 منهم متهمون بالإرهاب، بينما تم إطلاق سراح 11 ضابط شرطة وإعادة ضبط ما يصل إلى 32 سجينًا، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 19 من الشهر الحالي".
وأعلن قائد الجيش عن "مقتل ما لا يقل عن 5 إرهابيين، وضابطي شرطة أثناء أداء واجبهما، وتنفيذ 72 عملية ضد الجماعات الإرهابية، والاستيلاء على 885 قطعة سلاح ناري".
وأضاف التقرير، أن "القوات المسلحة الإكوادورية عطّلت الخميس 3 مناطق يُزعم أنها تستخدم كمهابط للطائرات المدججة بالمتفجرات والمسخدمة لأنشطة غير مشروعة".
وأشار إلى أن "العديد من مجموعات الجريمة المنظمة هذه مكرسة لنقل الكوكايين المنتج في الغالب في كولومبيا إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، وكذلك مع المافيا الألبانية، في حال كانت الشحنات متجهة إلى الأراضي الأوروبية".
ولفت التقرير، إلى أن "الإكوادور المحاطة بكولومبيا وبيرو، أصبحت أكبر المنتجين للكوكايين في العالم؛ إذ تستغل المافيا موانئها وسواحلها لإرسال الأطنان إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسة".