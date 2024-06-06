ما تأثير البرلمان الأوروبي على السياسة الخارجية لدول "القارة العجوز"؟
يمارس البرلمان الأوروبي، الذي سيتعين تجديده في انتخابات يونيو 2024، تأثيرًا واسعا على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويمثل "معبرا" حتميا للتشريعات والاتفاقات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
ولا تدخل العديد من الاتفاقيات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي دون موافقة البرلمان الذي يضم 720 نائبا يمثلون دول الاتحاد الـ 27، كل وفق وزنها الديمغرافي، ودون التشاور والمناقشات داخل البرلمان ولجانه.
التوجهات الكبرى
وترسم ممثلية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة التي وُضعت عام 1993 وتحكمها معاهدة لشبونة منذ عام 2009، التوجهات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه المؤسسة إلى تنسيق جهود الدول الأعضاء لصالح السلام والأمن والقيم الديمقراطية، وهي مؤسسة يجسدها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حاليًا جوزيب بوريل، الذي يرأس الدبلوماسية الخارجية الأوروبية.
وتحتل هذه الهيئة مكانة مركزية في العلاقات والمعايير الدولية للاتحاد الأوروبي. وحتى لو لم تكن نشطة داخل البرلمان نفسه، فإن هذا الهيكل التشريعي الأوروبي يمارس تأثيرًا قويًا على تصميم وتنفيذ هذه السياسة.
وتحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتتمتع بسلطة اتخاذ القرار على مستوى المجلس الأوروبي، حيث يجتمع زعماء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.
ويتم التعبير عن هذه السيطرة، وفقا للمادة 26 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، من خلال القرارات المتخذة بالإجماع، وبالتالي، يمكن لدولة واحدة أن تعرقل عملية صنع القرار.
نفوذ متزايد
ومع ذلك، يمارس البرلمان الأوروبي نفوذًا متزايدًا، بعد أن دعم إنشاء منصب الممثلية العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إنشاء الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، كما أنه يحافظ على حوار دائم مع الهيئات الأوروبية المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد، مثل خدمة العمل الخارجي الأوروبي، ورئاسة الاتحاد، وأمانة المجلس والمفوضية الأوروبية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرلمان الأوروبي بالحق في الحصول على المعلومات بموجب المادة 36 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب من الممثل السامي أن يتشاور معه بانتظام بشأن التطورات في السياسة الخارجية.
وفي حال عدم الامتثال لهذا الحق، يمكن للبرلمان إحالة الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء فعلا في عام 2016، فيما يتعلق باتفاق بشأن عملية بحرية لمكافحة القرصنة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية تنزانيا، وأكدت محكمة العدل الأوروبية حينها حق البرلمان في أن تتم استشارته خلال المراحل المتوسطة من المفاوضات.
وانطلاقا من هذه الحالة، فإنّ عدم استشارة البرلمان، أثناء التفاوض على معاهدة ما، يمكن أن يؤدي إلى إلغاء المحكمة للقرارات الناتجة عن هذه المفاوضات.
ويمتد تأثير البرلمان الأوروبي على السياسة الخارجية أيضًا إلى الموافقة السنوية على موازنة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وكذلك اختيار التمويل، مثل اعتماد خطة الإنعاش لأوروبا "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية للدول الأعضاء في أعقاب أزمة "كوفيد 19".
وأخيرا أصدر البرلمان الأوروبي العديد من التقارير والآراء التي تسلط الضوء على مشاركته في المنتديات العالمية ورفع توصياته بشأن اتخاذ إجراءات ما في مجالات متعددة مثل التجارة العالمية والمناخ والبيئة.
وأصبح البرلمان أيضًا منخرطًا في التحديات والفرص المطروحة للتعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد ساعدت التوصيات التي أعدتها مختلف اللجان البرلمانية المتخصصة في تحديد موقف الاتحاد من القضايا التي تقع خارج حدوده.