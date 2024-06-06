ما تأثير البرلمان الأوروبي على السياسة الخارجية لدول "القارة العجوز"؟

يمارس البرلمان الأوروبي، الذي سيتعين تجديده في انتخابات يونيو 2024، تأثيرًا واسعا على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويمثل "معبرا" حتميا للتشريعات والاتفاقات الدولية التي يبرمها الاتحاد.

ولا تدخل العديد من الاتفاقيات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي دون موافقة البرلمان الذي يضم 720 نائبا يمثلون دول الاتحاد الـ 27، كل وفق وزنها الديمغرافي، ودون التشاور والمناقشات داخل البرلمان ولجانه.

التوجهات الكبرى

وترسم ممثلية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة التي وُضعت عام 1993 وتحكمها معاهدة لشبونة منذ عام 2009، التوجهات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه المؤسسة إلى تنسيق جهود الدول الأعضاء لصالح السلام والأمن والقيم الديمقراطية، وهي مؤسسة يجسدها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حاليًا جوزيب بوريل، الذي يرأس الدبلوماسية الخارجية الأوروبية.

وتحتل هذه الهيئة مكانة مركزية في العلاقات والمعايير الدولية للاتحاد الأوروبي. وحتى لو لم تكن نشطة داخل البرلمان نفسه، فإن هذا الهيكل التشريعي الأوروبي يمارس تأثيرًا قويًا على تصميم وتنفيذ هذه السياسة.

وتحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتتمتع بسلطة اتخاذ القرار على مستوى المجلس الأوروبي، حيث يجتمع زعماء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.

ويتم التعبير عن هذه السيطرة، وفقا للمادة 26 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، من خلال القرارات المتخذة بالإجماع، وبالتالي، يمكن لدولة واحدة أن تعرقل عملية صنع القرار.

نفوذ متزايد

ومع ذلك، يمارس البرلمان الأوروبي نفوذًا متزايدًا، بعد أن دعم إنشاء منصب الممثلية العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إنشاء الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، كما أنه يحافظ على حوار دائم مع الهيئات الأوروبية المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد، مثل خدمة العمل الخارجي الأوروبي، ورئاسة الاتحاد، وأمانة المجلس والمفوضية الأوروبية.